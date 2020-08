Grote brand bij autosloopbedrijf in Hoogeveen

Dat schrijft Dagblad van het Noorden . Door de dichte blauwe rook was het benauwd in de omgeving. De wind stond in de richting van Tiendeveen. Daar zijn roetdeeltjes gevonden. Omwonenden die roetdeeltjes tegenkomen, kunnen die het beste wegspoelen met water en zeep, adviseert Dirk van Dijken van Veiligheidsregio Drenthe.

De brand brak uit op een plek waar zo’n tachtig tot honderd auto’s stonden. ,,Hoeveel daarvan in de brand hebben gestaan, weten we nog niet”, aldus Van Dijken.

Asbestdak

Camera’s

Naar verluidt was het bedrijf de afgelopen twee weken dicht vanwege vakantie. Aan de overzijde van de autosloperij ligt een groot parkeerterrein. Aan de voorkant van dat terrein hangen camera’s. De burgemeester gaf aan dat die beelden worden bekeken om te onderzoeken of het om brandstichting gaat.

Water uit kanaal

Om meer water bij de brand te krijgen, rolde de brandweer slangen uit naar het nabijgelegen kanaal. Daardoor zijn enkele wegen in de omgeving afgesloten. Het gaat in ieder geval om de Dr. Anton Philipsstraat en de Industrieweg.

Opvallend is dat vrijdag ook al een autosloopbedrijf in vlammen opging, toen in het Gelderse Duiven. Ook daar ontstond de brand in een stapel auto’s. De duizend auto’s die daar op het terrein stonden, gingen voor een groot deel in rook op.