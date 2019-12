Halfjaar cel voor drankrijder die man (53) voor ogen van dochter doodreed

Een 53-jarige man uit Elim is vandaag in hoger beroep veroordeeld tot een halfjaar cel en twee jaar rijontzegging omdat hij Kasper Wulff (43) uit Hoogeveen onder invloed van alcohol doodreed. De straf van het hof is hoger dan eerder van de rechtbank.

De man uit Elim werd vorig jaar door de rechtbank nog veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur, drie maanden cel voorwaardelijk en een jaar voorwaardelijke rijontzegging. Het Openbaar Ministerie had een fors hogere straf geëist en is in hoger beroep gegaan. Daarin heeft het hof vandaag uitspraak gedaan, schrijft het Dagblad van het Noorden.

Eerder ongeval gebeurd

Op de plek van de fatale aanrijding op de A37 bij Hoogeveen was kort voor dat incident ook al een ongeval gebeurd. De vriend van de moeder van Kasper Wulff was met zijn auto en aanhanger geschaard. Hulpverleningsdiensten waren bezig de voertuigen te bergen. De Hoogevener was door zijn schoonmoeder gebeld om te vragen of hij haar man wilde ophalen. Wulff ging er met zijn dochter naartoe.

De politie had de vluchtstrook afgezet en achter de politieauto met zwaailichten stond nog een gele wagen met zwaailichten van Rijkswaterstaat. De automobilist uit Elim reed volgens getuigen veel te hard. Een medeweggebruiker heeft verklaard dat hijzelf juist vaart minderde vanwege de waarschuwingslichten bij de afzetting. Diegene wilde naar links, maar daar kwam plotseling met grote snelheid de auto van de verdachte aan.

Voor ogen dochter doodgereden

Omdat een voorligger al naar links ging, maakte de Elimmer een plotselinge uitwijkmanoeuvre. Hij raakte in een slip en verloor de macht over het stuur. De automobilist knalde eerst tegen de politieauto en vloog daarna de berm in. Daar reed hij frontaal in op de Hoogevener die bij de auto van zijn schoonvader stond. Kasper Wulff werd doodgereden voor de ogen van zijn gillende dochter.

Volgens het hof heeft de automobilist aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend aan het verkeer deelgenomen. ,,Hij verkeerde onder invloed van alcohol en heeft niet geanticipeerd op de verkeerssituatie ter plaatse. Doordat er op de vluchtstrook bergingswerkzaamheden plaatsvonden, mocht van verdachte worden verwacht dat hij zijn snelheid zou aanpassen. De verdachte heeft dit nagelaten en is – nadat hij moest remmen voor een andere auto – de macht over het stuur verloren. Het slachtoffer, dat aan de kant van de weg stond, is geraakt door het voertuig van de verdachte en ter plaatse aan zijn verwondingen overleden.”

Diepe sporen nagelaten bij nabestaanden

Het hof rekent het de verdachte zwaar aan dat hij die dag met alcohol op is gaan rijden. ,,Het is algemeen bekend dat de concentratie, de waarneming en het reactievermogen door het gebruik van alcohol negatief worden beïnvloed.” Volgens het hof heeft zijn verkeersgedrag diepe sporen nagelaten bij de nabestaanden van het slachtoffer. ,,Met het overlijden van meneer Wulff is aan de nabestaanden een groot en onherstelbaar leed berokkend.”