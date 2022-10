Het is twee graden kouder in subtropische zwembaden van Center Parcs: ‘Klappertanden’

‘Zelfs het bubbelbad was koud’ en ‘zonde van het geld’. Niet alle Center Parcs-bezoekers kunnen leven met de draai aan de verwarmingsknop waardoor het subtropisch zwemwater minder warm is dan voorheen.

Op TikTok en recensiewebsites valt de laatste tijd teleurstelling te lezen van mensen die de zogenoemde Aqua Mundo-zwembaden van Center Parcs maar een bibberende ervaring vonden. De vakantieparken zouden volgens bezoekers ‘door bezuinigingen’ het water kouder hebben ingesteld.

‘Daar schrok ik het meest van’, schrijft ene Annemieke op Tripadvisor. ‘We gingen naar Center Parcs Kempervennen (in Brabant, red.) om lekker te zwemmen. Maar de temperaturen lagen erg laag, zelfs in het bubbelbad. Ik hoorde zo'n beetje iedereen om ons heen hierover klagen.’ Verder hebben kleine kinderen er last van, blijkt uit reacties. ‘Dat verpeste onze vakantie’, schrijft iemand die in Het Meerdal-park was. Een ander reageert ook op TikTok: ‘Mijn zoontje was aan het klappertanden'.

Sinds de zomer heeft Center Parcs (met acht subtropische zwembaden in Nederland) de watertemperatuur in de grote baden aangepast. Daar is het nu niet 30 maar 28 graden. Volgens een zegsman van de bungelowparken helpt het bedrijf zo een handje in de energiecrisis en heeft het niks met geldbesparingen te maken. ,,We krijgen soms vragen van gasten hierover”, legt de woordvoerder uit, ,,maar die reageren over het algemeen begripvol. Het is nog steeds tropisch warm water, mensen moeten er alleen even aan wennen.” De kinderbaden en bubbelbaden hebben overigens nog wel een temperatuur van 30 graden of meer, stelt het park.

‘Niet teveel impact’

Het park probeert ‘uiteraard’ te zorgen dat deze en andere energiemaatregelen ‘niet teveel impact hebben op de gastbeleving’. Center Parcs is lang niet de enige die sleutelt aan de temperatuur van zwemwater. Landelijk voelen zwembaden zich genoodzaakt dit te doen om financieel te overleven. Voor de bungalowketen ligt het verlagen van energiebruik in lijn met aanbevelingen van de overheid. ,,Dat hoort bij onze verantwoordelijkheid.”

Zal Center Parcs de temperatuuraanpassing gaan vermelden op de website, zodat boekende klanten hier op tijd van op de hoogte zijn? ,,In eerste instantie besloten we dit niet pro-actief te roepen, want het gaat maar om een paar graden. Maar we zullen dit meenemen.”