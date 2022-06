Hoge Raad doet uitspraak over veroordeling moeder van Sharleyne

VIDEO ‘Moeder terecht veroor­deeld voor van tiende verdieping gooien van Sharleyne (8), wel kan straf iets lager’

De veroordeling van de moeder van de 8-jarige Sharleyne, die in 2015 van de tiende verdieping van een flat in Hoogeveen is gegooid, moet in stand blijven. Dat is het advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Doorgaans wordt zo'n advies opgevolgd. De veroordeelde moeder van het meisje is in cassatie gegaan tegen de bijna tien jaar cel die ze begin 2021 in hoger beroep kreeg van het gerechtshof in Leeuwarden.

22 maart