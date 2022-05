In Hoogeveen was het twee keer twee minuten stil tijdens de dodenherdenking

Tot op dat moment ging alles goed, de herdenking verliep goed en de belangstelling was met tweehonderd deelnemers ook goed te noemen. Toch ging het mis. Want wie tijdens de twee minuten stilte een blik op de klok zou werpen ziet dat het nog geen 20.00 uur is.

,,Nee het was twintig voor acht‘’, zegt Theo Osinga enigszins beschaamd. Dit jaar had Osinga als vice-voorzitter van de Historische Kring Hoogeveen de organisatie in handen. Voorzitter Johann Bisschop die het normaal gesproken doet kon niet aanwezig zijn. En dus was de organisatie dit jaar in handen van Osinga. ,,Tja we waren te vroeg‘’, is zijn uitleg.

Detail gemist

Osinga had het liefst dat alles perfect was verlopen. ,,En dat was voor het grootste gedeelte ook wel het geval, want er was sprake van een mooie herdenking‘’, zegt Osinga. Een detail had hij gemist. ,,Normaal gaan we elk jaar met de stille tocht langs de Joodse synagoge, alleen hadden we dat dit jaar uit het programma geschrapt omdat we ook al een kranslegging zouden doen bij het Joodse monument. Dat was wat dubbelop, vonden we.‘’

Hierdoor stond de HIistorische Kring er niet bij stil dat het schrappen van het synagogebezoek zorgde voor een kwartier tijdswinst in het draaiboek. ,,Dus toen we aan de taptoe toe waren, zag ik dat het 19.40 uur was. We hebben toen gewoon die twee minuten stilte gehouden.‘’ Wat volgde was een ietwat ongemakkelijk situatie omdat deelnemers ook doorkregen dat het nog geen 20.00 uur was.

,,Ja, er waren wel wat verbaasde blikken.‘’ Osinga zag tot zijn opluchting dat niet iedereen meteen vertrok. ,,Muziekvereniging Wilhelmina vulde de tussenliggende tijd op met enkele liederen en toen het acht uur was, hebben we nogmaals twee minuten stilte gehouden.‘’ Het was uiteindelijk een bijzondere herdenking. ,,We hebben de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog dit jaar dubbel herdacht. Dat was niet helemaal de bedoeling, maar volgend jaar gaat het weer zoals het hoort. We leren altijd weer bij.‘’