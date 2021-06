Is het een vogel? ‘Ludiek trouwcadeau’ ontsnapt en moet met lasso gevangen worden

Het is een emoe van 2,5 meter lang, draagt de naam Rambo en was een cadeau voor de bruidegom. De grote loopvogel woonde nog maar net in het Drentse dorpje Oosterhesselen. Rambo ontsnapte vrijdag uit zijn hoog omheinde hok en liet zich lange tijd niet vangen.

De enorme loopvogel was een lollig trouwcadeau voor het koppel Martijn en Elise dat vorige week trouwde. Het stel geniet nu van een vakantie. Dus de vader van Martijn, Rint de Jong, werd verantwoordelijk voor het beest van tweeënhalve meter.

‘Springt-ie eruit’

Rambo woonde nog geen week in een buitenhok in Martijns tuin. Toch besloot de vogel z'n geluk elders te beproeven. ,,Hij zat best mooi in dat hok. Met best hoog gaas eromheen”, vertelt Rint de Jong na het avontuur. ,,Maar de eigenaren zijn even een paar daagjes op vakantie. Springt-ie eruit.”

Vrijdagochtend doet De Jong de ontdekking: hij kan Rambo geen water geven, want die is weg. ,,Het is een heel groot dier. Met z'n lange poten is het 'm toch gelukt eruit te springen.” Al snel zijn De Jong en zijn vrouw bezig om de emoe te vangen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Elise gaf emoe de naam Rambo. ,,Dat dier kan agressief zijn, dus we vertrouwden het niet helemaal." Martijns vader is bang dat de loopvogel een flinke trap gaat uitdelen. ,,Want een emoe kan snel lopen. Zo'n 50 kilometer per uur. En hij kan ook nog behoorlijke trappen voorwaarts uitdelen. Nou dat wil je niet meemaken."

Telefoontjes van buren

Na tal van achtervolgingen zijn ze Rambo zelfs een poosje kwijt. Als er dan telkens meer telefoontjes binnenkomen van omwonenden die de vreemde vogel spotten, besluiten ze de dierenambulance te bellen. ,,Het gaat natuurlijk snel rond in het dorp. Maar we durfden het gewoon niet zelf aan. En we konden Rambo niet laten lopen, dat zou niet veilig zijn.”

Een medewerker van de dierenambulance blijkt eerder met een emoe te maken hebben gehad. Maar dat was geen fijne ervaring. Dus nemen de vogelvangers het zekere voor het onzekere. Met een lasso proberen ze Rambo te vangen. ,,En dat hebben ze knap gedaan”, benadrukt De Jong. ,,Zonder ervaring is het ze toch gelukt. Echt een kunst.”

Uit de hand gelopen

Het liefst hield De Jong de ontsnapping stil voor het pasgetrouwde stel dat vakantie viert. Maar dat is niet meer mogelijk. In Oosterhesselen weet inmiddels iedereen van ‘het uit de hand gelopen trouwcadeau’ van Martijn en Elise.

Hoe het nu met Rambo gaat? ,,Goed, die heeft tijdelijk een nieuw onderkomen”, vertelt De Jong. ,,Wel zijn we nu op zoek naar een nieuwe eigenaar.” Wie interesse heeft, mag zich melden. ,,Want een emoe in je achtertuin is toch echt iets anders dan een kip.”

Rambo is 2,5 meter lang en kan wel 50 km/u rennen.

De ontsnapte emoe bleef niet onopgemerkt in Oosterhesselen.