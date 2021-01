Jan streed jarenlang tegen onbewaakte spoorwegovergang, dinsdag werd zijn vrouw gegrepen door een trein

Corona-uit­braak Drents verpleeg­huis rond jaarwisse­ling: nu bijna 60 besmettin­gen

5 januari Een verpleeghuis in het Drentse Gieten is rond de jaarwisseling getroffen door een flinke corona-uitbraak. In een week tijd is met bijna zestig positieve testen het aantal besmettingen verdriedubbeld. Drie mensen zijn overleden, meldt stichting Icare waar het verpleeghuis onderdeel van is.