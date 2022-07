Kamp Westerbork herdenkt eerste transport tachtig jaar geleden

Carlebach was destijds al een paar maanden in Westerbork. De Joodse Raad had hem daarheen gestuurd als leraar en jongerenwerker voor de vluchtelingenkinderen in het kamp. ,,Hij gaf de kinderen afleiding en geborgenheid”, aldus de staatssecretaris in zijn speech. ,,Hij deed zijn uiterste best om de kinderen hier ook kind te laten zijn. Vrij, zonder angst en veilig.”