Kieftenbeld kiest na zeven jaar Engeland voor Emmen

Kieftenbeld is de eerste versterking van deze zomer bij FC Emmen. ,,We hebben in de winter van 2020-2021 ook al een poging gedaan om Maikel te contracteren”, zegt voorzitter Ronald Lubbers. ,,Helaas voor ons maakte ‘Kieft’ toen uiteindelijk een mooie transfer van Birmingham City naar Millwall. We hebben sindsdien altijd contact gehouden en zijn dan ook blij dat het nu wel gelukt is.”

Kieftenbeld speelde eerder voor Go Ahead Eagles en FC Groningen en speelde al 235 officiële wedstrijden in het Nederlandse betaald voetbal. In 2015 verhuisde hij naar Engeland en voetbalde daar voor Birmingham City en Milwall. ,,Na zeven geweldige jaren in Engeland is voor mij de tijd gekomen om terug te keren naar Nederland. FC Emmen is een mooie club met ambitie en ik hoop hier met mijn ervaring belangrijk te kunnen zijn voor de ploeg.”