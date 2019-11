Kind zit drie kwartier vast in voormalige gemeentekluis van Westerbork

Een kindje heeft woensdagochtend ruim drie kwartier opgesloten gezeten in de kluis van het voormalige gemeentehuis van Westerbork. In het pand is ruim zestien jaar kinderdagverblijf Kabouterhoeve gevestigd. De kluis is in gebruik als opslagruimte.