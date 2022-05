Kinderopvang Drenthe start campagne om meer mannen aan te trekken

Steeds meer Drentse oplaadpun­ten voor elektri­sche auto's: drukte bij laadpalen blijft echter toenemen

In het afgelopen jaar is het aantal openbare oplaadpunten voor elektrische auto's in Drenthe verdubbeld. In januari vorig jaar waren dat er nog 290, maar dat waren er aan het begin van dit jaar al 587. Dat meldt RTV Drenthe.

