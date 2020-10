Klusjesman Ruinerwoldzaak komt op vrije voeten

Pro for­ma-zaak kringloop­win­kel Oosterwol­de: Hoofdver­dach­te en medehuur­der nog niet op vrije voeten

19 oktober In de rechtbank in Leeuwarden staan maandag de verdachten van criminele activiteiten rond een kringloopwinkel in Oosterwolde weer voor de rechter. Zij horen in een pro forma-zitting of ze langer vast blijven zitten, meldt de Leeuwarder Courant.