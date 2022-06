Lagere straf voor poging afpersen kerkgemeenschap

Auto slaat over de kop op A37 in Klaziena­veen: bestuurder raakt gewond

Vannacht is een auto op de A37 in Klazienaveen van de weg geraakt, daarna in een sloot terechtgekomen en vervolgens over de kop geslagen. De bestuurder is hierbij gewond geraakt. Dat meldt RTV Drenthe.

11 juni