Leegstaande boerderij in Wijster volledig uitgebrand

Brandweer rukt uit voor jerrycan met gevaarlij­ke stof in ziekenhuis Drachten

De brandweer in Drachten is vanmorgen uitgerukt voor een jerrycan met een gevaarlijke stof in ziekenhuis Nij Smellinghe. De jerrycan bevond zich in de chemie-kast van het ziekenhuis en stond op spanning.

3 mei