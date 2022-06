Leeuwarder aangehouden voor brandstichting in Schipborg ook in beeld voor andere branden

Een 40-jarige inwoner van Leeuwarden wordt verdacht van de brandstichtingen in de Kroon in Hoogeveen. Ook wordt hij verdacht van diefstal en brandstichting in Schipborg en Zeegse en diefstal en woninginbraak in Zeegse en Tynaarloo. Dat meldt het Dagblad van het Noorden .

Het OM onderzoekt nog of hij iets te maken heeft met andere branden in de regio tijdens dezelfde periode. De man werd op 14 mei aangehouden vanwege een inbraak in Tynaarlo, maar werd na onderzoek ook gelinkt aan de branden in de nacht van 12 op 13 mei.

Die nacht woedde op camping De Vledders in Schipborg brand in een vouwwagen met tent en een blokhut. Een chalet stond in brand op camping De Groene Valk en aan de Zeegseweg en Schipborgerweg waren natuurbrandjes. Tot slot stond er bij restaurant De Drentse Aa een parasol in brand.

,,De lijst van feiten die hem ten laste zijn gelegd is een voorlopige. Deze lijst kan nog veranderen, omdat het vermoeden bestaat dat de man wellicht ook betrokken is geweest bij andere branden in de regio‘’, zegt Klaas Jan Bos van het OM.