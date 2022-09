Leeuwin Tia sterft bij gevecht in Wildlands na introductie mannetjesleeuw

Jafar is de nieuwe mannetjes­leeuw van Wildlands Emmen

Dierentuin Wildlands in Emmen heeft weer een mannetjesleeuw. Jafar, zoals de leeuw heet, is donderdagavond aangekomen en afkomstig uit een safaripark in Frankrijk. Hij volgt hiermee mannetjesleeuw Dudley op, die eind maart overleden is.

