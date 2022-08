Lichaam van man aangetroffen op recreatieterrein in Erm, één persoon aangehouden

Groningen, Friesland en deel Drenthe nog geen last van waterte­kort

Nederland lijdt sinds gisteren officieel onder een watertekort, maar Noord-Nederland heeft daar nog geen last van. Het neerslagtekort is in Friesland, Groningen en het noordelijke deel van Drenthe een stuk lager dan in de rest van Nederland. Er is ook nog voldoende water om te beregenen en om sloten en andere watergangen door te spoelen.

4 augustus