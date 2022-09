Man (18) zwaargewond na schietincident in centrum Assen

Het slachtoffer is rond 23.15 uur aan de Menning gevonden, maar de politie denkt dat de schietpartij al rond 22.15 uur heeft plaatsgevonden in de omgeving van de Noordersingel. ‘Mogelijk is daar een conflict met een groep personen aan vooraf gegaan. Uit onderzoek moet nog blijken wat er precies is gebeurd en hoe het slachtoffer daarna op de Menning is terechtgekomen’, aldus de politie. Het slachtoffer is met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.