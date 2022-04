Man (22) betrapt op seksueel misbruik neefje (9): ‘Dit verscheurt de familie’

Meegenomen naar de dader

Tijdens een verhoor in een kindvriendelijke verhoorstudio heeft het jonge slachtoffer zelf verteld over het seksuele misbruik. Hij mocht van zijn neef niets zeggen over wat er in zijn slaapkamer gebeurde. In eerste instantie wilden de ouders van het slachtoffer geen aangifte doen tegen de verdachte. ,,Want het verscheurt de familie”, aldus de moeder van het kind.



,,Alles wat je hoopt dat er nooit met je kind zal gebeuren, is gebeurd. Ik heb het gevoel dat ik gefaald heb als moeder. Ik heb hem steeds meegenomen naar de dader.” Uiteindelijk heeft de vader toch besloten aangifte te doen tegen zijn neef.