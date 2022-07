Man (34) veroordeeld tot 24 maanden cel na stalken 15-jarige ex

Hoogeveen stopt met weghalen omgekeerde vlaggen: ‘Veel negatieve discussie’

De gemeente Hoogeveen (Drenthe) stopt voorlopig met het weghalen van omgekeerde Nederlandse vlaggen. ,,We zien dat er veel discussie over is ontstaan en vooral in negatieve zin”, zegt een woordvoerder van de gemeente tegen RTV Drenthe.

19 juli