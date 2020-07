Man (51) aangehouden voor brandstichting psychiatrische kliniek Assen

Zeer zeldzame kever na 70 jaar terug in Drenthe

20 juli De zeer zeldzame en Europees beschermde gestreepte waterroofkever is terug in Drenthe. Het insect werd in die provincie voor het laatst in 1950 gezien, maar is deze maand in het Omgelegde Eelderdiep bij natuurgebied De Onlanden weer opgedoken, aldus het kenniscentrum voor insecten EIS.