Man aangehouden voor bedreiging in Emmen, mogelijk met vuurwapen

1,5 jaar cel en tbs voor verkrach­ten van 4-jarig meisje in steegje

De 53-jarige Peter O. uit Roden is vandaag door de rechtbank in Assen veroordeeld tot 1,5 jaar cel en tbs met voorwaarden voor het verkrachten van een 4-jarig meisje in een steegje in zijn woonplaats en kinderpornobezit.

7 april