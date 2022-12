Man aangehouden voor brandstichting busje in Hoogeveen

Mist blijft hangen in zuidwesten, code geel in rest van het land opgeheven

Code geel is voor een groot deel van Nederland opgeheven, behalve voor de provincies Zuid-Holland en Zeeland. In het zuidwesten blijft het nog lang mistig. In meerdere provincies gold de code vanwege dichte mist. Dat leidde vanochtend tot een drukke ochtendspits, met op het hoogtepunt meer dan 700 kilometer file.

