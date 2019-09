Man brengt mortier die op scherp staat naar politiebureau in Hoogeveen

Fietsevene­ment Ride for the Roses volgend jaar in Assen

9:45 Het fietsevenement Ride for the Roses waarbij geld ingezameld wordt voor KWF Kankerbestrijding komt volgend jaar naar Assen. Dat is zondag bekend geworden bij de editie in Goes. Jaarlijks doen er 8000 tot 12.000 mensen mee aan het evenement.