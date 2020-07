Man ligt maandenlang dood in huis Assen: ‘Hij is een natuurlijke dood gestorven’

Dat schrijft Dagblad van het Noorden . Volgens politiewoordvoerder Ramona Venema heeft hij maandenlang in de woning gelegen. ,,Hij is een natuurlijke dood gestorven. We hebben geen sporen van een misdrijf gevonden.”

Venema kan niets zeggen over hoe lang de man precies in de woning heeft gelegen. Ook over zijn identiteit heeft de politie niets bekendgemaakt. ,,Aangezien het niet om een misdrijf gaat, is ons onderzoek afgerond. Het is heel triest.”