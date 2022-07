Man uit Coevorden krijgt opnieuw TBS voor zwaaien met pistool

De man kon dankzij camerabeelden en zijn signalement vrij snel daarna in het centrum van Coevorden worden aangehouden. Hij reed op een gestolen scooter en had een pistool op zak. De rechter achtte de scooterdiefstal niet bewezen, maar wel was er sprake van heling en het bezit van een verboden wapen.

Nachtenlang wakker

In die periode had d man veel gedronken, hij was ook nachten achtereen wakker gebleven. De daden kunnen hem vanwege psychische en antisociale stoornissen in verminderde mate worden aangerekend. De man is drugs- en alcoholverslaafd.