Mannen veroordeeld voor wietloodsen in Steenwijk en Ruinerwold

Beide loodsen leverden volgens het Openbaar Ministerie (OM) een criminele winst van een miljoen euro op. De loods in Ruinerwold kwam in het vizier van de politie na een anonieme tip, die eind augustus 2019 binnenkwam. Via de ontdekte kwekerij kwam de recherche op het spoor van nog een wietplantage van soortgelijke grootte op een bedrijventerrein in Steenwijk. In april 2020 werd daar een verborgen ruimte van een loods binnengevallen.