Mannen voor rechter voor schietpartij in Hoogeveense woonwijk

Protestac­ties langs en op snelwegen: tijdelijke blokkade in Drenthe, hooi in brand bij Veenendaal

Actievoerders hebben zaterdagavond de A37 in Zuidoost-Drenthe geblokkeerd, bij het knooppunt Holsloot. De snelweg was tijdelijk geblokkeerd, maar ondertussen weer vrijgegeven. Op beelden van RTV Drenthe is te zien dat auto’s met vlaggen op de weg stonden.

10 juli