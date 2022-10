Medewerkers van opvanglocatie asielzoekers in Hoogeveen gebruikten onrechtmatig geweld en dwang

De mensen die in Hoogeveen zitten, mogen tijdelijk niet meer in een normaal asielzoekerscentrum wonen. ,,Daarmee laten we zien dat we hun gedrag niet tolereren en zorgen we voor veiligheid en leefbaarheid in de azc’s”, schrijft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) daar zelf over op de website. Er is plek voor vijftig mensen, die bijvoorbeeld vernielingen plegen of geweld gebruikt hebben.