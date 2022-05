Meer meldingen van discriminatie vanuit de overheid in Drenthe

In Drenthe zijn er in 2021 meer meldingen van discriminatie gedaan dan een jaar eerder. In 2020 werd 80 keer melding gedaan bij het meldpunt en de politie. In 2021 gebeurde dat 125 keer. Dat meldt RTV Drenthe op basis van de Monitor Discriminatie 2021 Noord-Nederland.

Een verklaring voor de stijging is de toename van meldingen over discriminatie door de overheid. De klachten hadden vooral te maken met de coronavirus maatregelen.

De klagers voelden zich gediscrimineerd als het ging om mondkapjes, het vaccinatiebeleid en het coronatoegangsbewijs. Ook bleek uit gesprekken met melders dat er veel wantrouwen was en dat zij vaak nergens terecht konden met hun klacht. Ze ervoeren dat ze uitgesloten werden omdat ze bijvoorbeeld vanwege een medische reden geen mondkapje konden dragen en geen toegang kregen tot bepaalde plekken.

In Drenthe werd er vorig jaar 53 keer geklaagd over discriminatie vanuit de overheid. Een jaar eerder gebeurde dat maar 8 keer. In totaal gaat het om42 procent van alle meldingen.

Ook het aantal klachten over discriminatie op grond van een handicap of chronische ziekte is vorig jaar in Drenthe toegenomen van 10 naar 22. Het aantal meldingen van racisme is juist gedaald van 47 in 2020 naar 31 meldingen vorig jaar. Wel laat het Meldpunt Discriminatie Drenthe weten dat het alleen meldingen registreert. Het is aan andere instanties om te beoordelen.

Racisme is in heel Noord-Nederland de meest voorkomende vorm van discriminatie. Alleen in Drenthe is dat niet het geval. Bijna een derde van alle meldingen gaat over racisme, In Drenthe is dat een kwart.