Meer mensen naar voedselbank in Zuidoost-Drenthe: ‘Ook steeds meer gezinnen’

‘Tropen­roos­ter’ voor sommige vaccinatie en testloca­ties in Drenthe en Limburg

Vaccinatie- en testlocaties van de GGD sluiten de komende dagen soms eerder vanwege de verwachte hittegolf. In Drenthe en Limburg worden soms in de middag geen prikken gezet of testen afgenomen.

9 augustus