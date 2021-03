Meerdere etages flatgebouw Hoogeveen ontruimd vanwege brand

Inbrekers slaan toe in Drenthe: meerdere ‘goederen’ verdwenen

22 maart Afgelopen zaterdag is er bij een woning in Emmen aan de Peyershof én bij een woning aan de Griendtsveenstraat in Erica ingebroken. Het is nog niet duidelijk of de inbraken iets met elkaar te maken hebben, meldt het Dagblad van het Noorden.