Meppel vreest voor kattenkiller: ‘Een zieke geest die onze dieren afmaakt’

De katten waren alle vier gechipt en droegen een halsband. „We hebben de baasjes met behulp van de chip kunnen opsporen. Ze blijken allemaal in dezelfde buurt te wonen in het centrum van Meppel”, zegt Van der Pol tegen het Dagblad van het Noorden.



Verschillende baasjes hadden hun kat als vermist opgegeven. De mededeling dat hun kat uit de vaart is gehaald stemt ze verdrietig. Frans Holleman is een van hen. Hij deelt zijn verhaal op Facebook: 'Je kan mij niet vertellen dat dit toeval is. Iemand, met een waanzinnig zieke geest, een volslagen achterlijk persoon, is onze katten aan het afmaken. Waarom? Waarom doet iemand dit...? Ik snap het niet.’



Een van de katten had een gebroken nek. Bij de andere drie dieren was dat volgens de Dierenambulance niet het geval (hoewel de politie dat wel meldt).