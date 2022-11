Minister Dijkgraaf reageert op afwijzing dochter Metin Yavuz: ‘Stagediscriminatie moeten we uitbannen’

Dijkgraaf reageert via Twitter op het verhaal op deze site. ‘Geen stage kunnen krijgen vanwege je beperking, religie of achternaam. Ik lees het hieronder en ik hoor het van studenten, zelfs gisteren nog. Stagediscriminatie is onacceptabel. Morgen spreek ik met de Kamer over het uitbannen van dit verschijnsel.’

De 16-jarige dochter van Metin Yavuz volgt een mbo-opleiding en wilde graag stagelopen bij dierenwinkel Pets Place in Meppel. Als ze onder haar eigen naam schrijft, wordt ze meteen afgewezen. Er zou geen stageplek zijn.

Als ze het vervolgens opnieuw probeert, maar nu onder de naam ‘Lisa Sloots’, is er ineens wel een stageplek. Het antwoord kwam volgens haar vader van dezelfde contactpersoon en op een paar woorden na is het dezelfde brief. Haar vader heeft de zaak naar buiten gebracht. Hij is woest en wil dat er meer actie wordt ondernomen tegen dit soort praktijken.

Pets Place heeft een onderzoek aangekondigd naar de gang van zaken.

Quote Ik bedank ook de minister. Het voelt goed dat er echt iemand opstaat Metin Yavuz, vader

Minister Dijkgraaf is al langer bezig met het bestrijden van discriminatie bij stagebedrijven. Hij wil hierover harde afspraken maken met leerbedrijven en onderwijsinstellingen. Hij ziet het als een gezamenlijke opgave om stagediscriminatie en vooroordelen te lijf te gaan.

Een van de voorstellen is een systeem van stagematching. Daarbij geven stagiairs op wat ze kunnen (competentie) en wat ze willen (leerwens). Op basis van deze kenmerken, zonder naam en toenaam noch culturele achtergrond, kiest het leerbedrijf de stagiair.

Doordat zowel onderwijsinstellingen als werkgevers zich vooraf aan dit systeem verbinden, is de verwachting dat hiermee discriminatie op grond van achternaam met succes bestreden kan worden.

,,Hiermee willen we regelen dat iedere mbo-leerling een goede start krijgt. De eerste stage in het eerste mbo-jaar moet een succesvolle ervaring zijn. Het is vaak de eerste kennismaking met het toekomstige werkveld”, zegt een woordvoerder van minister Dijkgraaf. Hij benadrukt dat het wel vrijwillig is. ,,Iedere mbo-student kan ook beslissen het op eigen kracht te willen doen.”

Met een Stagepact wil de minister ook regelen dat elke student op een veilige en toegankelijke manier discriminatie kan melden op iedere mbo-instelling.

Metin Yavuz, de vader van ‘Lisa’, is blij verrast met alle aandacht die het onderwerp na zijn verhaal heeft gekregen. ,,Ik bedank ook de minister. Het is goed dat hij er mee aan de slag gaat. Het voelt goed dat er echt iemand opstaat. Tegelijk zeg ik ook: het werd ook tijd. Dit speelt al dertig jaar. Ik hoop dat hij nu niet meer loslaat en het structureel oplost.’’

Onderzoek

Yavuz krijgt overweldigend veel reacties: via mailtjes, telefoontjes, app. ,,Ik heb mijn telefoon de hele tijd aan de lader en kom niet aan werken toe.” Het zijn vooral heel veel warme reacties, maar ook kritische van mensen die vinden dat de vader het onderzoek van de werkgever moet afwachten.

,,Voor mij is het duidelijk. Ik heb het zwart-op-wit. Een andere conclusie dan discriminatie kan er niet zijn”, vindt Metin Yavuz.