Motorrijder ernstig gewond na botsing in Drouwenermond, overgebracht naar UMCG

No Surrender-oprichter Klaas Otto neemt afstand van motorclubs: ‘Heb nu ander leven’

No Surrender-oprichter Klaas Otto stelt dat hij nooit meer bij een motorclub zal gaan. Dit zei hij vandaag in het gerechtshof in Leeuwarden. Het Openbaar Ministerie ziet No Surrender als een criminele organisatie waar Otto, die de titel ‘generaal’ droeg, leiding aan gaf. Otto ontkent dit.

21 maart