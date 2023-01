Nepbankmedewerker vergrendelt telefoon vrouw (82) zodat ze geen alarm kan slaan

Haar rekening kan ze een tijdje niet gebruiken, kreeg ze van de oplichter te horen. Op de vraag of dat een probleem is, antwoordde dat ze nog contact geld in huis heeft, waarop de fraudeur ook dat geld in beslag nam ‘om het te checken’. Omdat hij zich voordeed als bankmedewerker blijft de mevrouw hem vertrouwen. Nadat hij bijna al haar contante geld had afgepakt, sloot hij het internet af en veranderde de pincode op de telefoon, zodat de mevrouw geen alarm kon slaan. Hij vertrok in een auto waarin drie handlangers op hem wachtten.

Impact

,,Helaas is het niet de eerste keer dat in deze gemeente (oudere) mensen slachtoffer worden van bankhelpdeskfraude. Niet alleen in Noord-Drenthe, maar ook in de provincie Fryslân”, zegt politie-expert Maurits van de Linde die zich bezighoudt met online criminaliteit. ,,Achteraf heeft het grote impact als ik ze vertel dat ze bedrogen zijn. Hun vertrouwen in mensen om zich heen wordt hierdoor diep geschaad en dat kan ik me goed voorstellen. Tegelijkertijd is het niets om je voor te schamen. Criminelen overdonderen het slachtoffer en wekken op een sluwe manier vertrouwen van de bewoners aan de telefoon of aan de deur. We onderzoeken natuurlijk of deze verdachten met meerdere zaken in verband gebracht kunnen worden. Tegelijkertijd zal deze manier van fraude niet snel verdwijnen. Het is dus goed om alert te blijven.”