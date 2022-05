OM in hoger beroep tegen vrijspraak in zaak rondom Drentse kofferbakmoord

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak van de Drentse kofferbakmoord, waarin de 43-jarige Hans O. vorige week is vrijgesproken voor moord of doodslag op de 31-jarige Ralf Meinema in 2017. Het OM had achttien jaar cel tegen O. geëist en liet maandag weten de zaak aan het gerechtshof voor te leggen.