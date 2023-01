Ook derde verdachte steekpartij zorginstelling Emmen langer vast

Werkloos­heid blijft ondanks recessie­vrees dalen, Drenthe net iets onder landelijk gemiddelde

De werkloosheid is in december opnieuw gedaald. In de laatste maand van 2022 zat 3,5 procent van de beroepsbevolking zonder betaald werk, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In Drenthe kregen bijna 4.500 inwoners een WW-uitkering, net iets boven het Nederlands gemiddelde.

19 januari