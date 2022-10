Opvanglocatie voor negenhonderd asielzoekers in Hoogeveen met vijf jaar verlengd

Wolven doodden pony en meerdere koeien en kalveren in Drenthe en Friesland

Wolven hebben in de afgelopen twee maanden een pony, drie kalveren en drie koeien gedood in Drenthe en Friesland. De pony werd op 10 augustus het slachtoffer van een wolvenaanval in het Drentse Dwingeloo. Het is in Nederland nog niet eerder vastgesteld dat wolven een pony doodbeten, blijkt uit het overzicht van schademeldingen dat BIJ12 bijhoudt voor de provincies.

16:29