Pendelbus voor asielzoekers tussen Emmen en azc Ter Apel blijft komende jaren rijden

Buschauf­feurs Ter Apel voelen zich laatste tijd ‘onveiliger’: staatsse­cre­ta­ris gaat in gesprek

Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie gaat maandag praten met buschauffeurs op de buslijn van en naar het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Vakbond FNV, die namens de chauffeurs Broekers-Knol had uitgenodigd, is tevreden met haar komst. ,,Het is een goed signaal”, stelt bondsbestuurder Edwin Kuiper. Op de lijnen langs het asielzoekerscentrum is al jaren sprake van overlast.

9 juli