Persoon (38) gewond na steekpartij in Meppel, verdachte (45) aangehouden

OM: onderzoek naar Johan Derksen loopt nog

Het is nog niet duidelijk wanneer het onderzoek van het Openbaar Ministerie is afgerond naar de beweringen die Johan Derksen vorige maand deed in het tv-programma Vandaag Inside. Volgens het OM gaat het om ‘een kortlopend onderzoek naar de feiten en omstandigheden’ maar ‘lopende het onderzoek doen wij geen mededelingen’.

16 mei