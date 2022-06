Politie arresteert drie Emmenaren voor drugshandel en neemt drie voertuigen in beslag

Shetlandpo­ny in Friesland mogelijk doodgebe­ten door wolf

Een shetlandpony in het Friese dorp Oudehorne bij Heerenveen is mogelijk doodgebeten door een wolf. De pony, die gisteren dood in een weiland werd gevonden, had verwondingen die wijzen op beten van een wolf. Dna-onderzoek bij de Wageningen Universiteit moet uitwijzen of het dier echt door een wolf is gedood.

14 juni