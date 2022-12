Politie doet geen uitspraken over onderzoek naar rellen in Staphorst: ‘Kan resultaten beïnvloeden’

De politie in Oost-Nederland doet op dit moment geen mededelingen over het onderzoek naar de rellen rondom de sinterklaasintocht in Staphorst. Naar eigen zeggen staat het belang van het onderzoek voorop. ,,Dat prefereert boven het delen van informatie die het onderzoek en daarmee het resultaat kan beïnvloeden”, meldt de politie per e-mail aan het ANP in antwoord op vragen over de kwestie.