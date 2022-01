Politie Noord-Nederland: ‘Appgroep met dierenporno onacceptabel’

Gery Veldhuis, chef van de politie Noord-Nederland, geneert zich in hoge mate voor het gedrag van de ondertussen ontslagen 38-jarige agent Kjell D., die de beelden deelde. De WhatsAppgroep had achttien deelnemers, die de groep de naam Viesterds hadden gegeven.

Psychische behandeling

Vandaag stond Kjell D. uit Stadskanaal voor de rechtbank in Assen wegens het bezit van kinder- en dierenporno en schenden van het ambtsgeheim. Tegen hem is een werkstraf van 240 uur, waarvan zestig uur voorwaardelijk, geëist. Hij moet zich ook psychisch laten behandelen.

Direct na de rechtszitting openbaarde de politie details over de zaak, die begon met een melding begin 2020. Uiteindelijk hebben twaalf leden van Viesterds een officiële waarschuwing gekregen. Twee agenten zijn bestraft wegens plichtsverzuim. Twee politiemensen hadden de beelden niet ontvangen, omdat ze uit de groep waren gestapt. Een persoon werkte niet meer bij de politie en tegen de aanstichter is het Openbaar Ministerie een strafzaak begonnen.

Pikante foto's

De man uit Stadskanaal werd in februari 2020 buiten functie gesteld en een jaar later ontslagen. Zijn telefoon werd in beslag genomen en daarop ontdekten onderzoekers beeldmateriaal van seks met dieren en kinderen en pikante foto’s. Die stuurde hij in de appgroep door.



De rechter in Assen zei vandaag dat hij van zijn stoel viel toen hij las dat mannen en vrouwen van de politie zich op deze manier schuldig maakten aan strafbare feiten. Toen de politie de WhatsAppgesprekken las, ging een onderzoek naar de zeventien betrokkenen van start. Er zijn volgens de politie direct interne maatregelen genomen. Nadat het Openbaar Ministerie besloot alleen de man uit Stadskanaal te vervolgen, heeft de politie de anderen disciplinair gestraft.