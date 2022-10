Politie pakt verdachte op na mishandeling in Hoogeveen

Kinepolis: gebrek aan blockbus­ters, bioscoop­gan­gers geven wel meer uit

Bioscoopketen Kinepolis heeft een zwakker kwartaal achter de rug, door een gebrek aan nieuwe filmreleases. Topman Eddy Duquenne geeft aan dat Top Gun: Maverick in september, bijna vier maanden na release, nog altijd de meest populaire film was in de meer dan honderd bioscopen van zijn bedrijf. Normaal is de nummer 1-positie dan al lang ingenomen door een nieuwe blockbuster.

