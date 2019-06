Politie waarschuwt mtb’ers voor levensgevaarlijke dradenspanner

Poging tot doodslag?

De fietser in Drouwen reed in april tegen een ijzerdraad aan dat op 1,50 meter hoogte was gespannen tussen twee bomen. ,,Dit is op zijn minst poging tot zware mishandeling, mogelijk zelfs poging tot doodslag.” Een maand later is er ook een melding gekomen dat er een draad over een MTB-route in het Veninga Bos in Pekela was gespannen.