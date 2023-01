Politie waarschuwt voor flinke toename oplichting door nepbankmedewerkers in Noord-Drenthe

,,We zien dat het aantal aangiftes toeneemt en we sluiten ook niet dat de oplichters actief worden in het omliggende gebied”, zegt politiechef Maarten Groenhof (Noord-Drenthe). ,,We zien dat er in korte tijd ineens een flink aantal meldingen komen vanuit een bepaald gebied. We nemen deze oplichtingen zeer serieus en we doen onderzoek. Daarnaast willen we de inwoners ook vooral waarschuwen: trap er niet in!”