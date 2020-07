Portemonnee na 15 jaar teruggevonden in kanaal: ‘De foto’s zijn nog goed herkenbaar’

Rolink zat vijftien jaar geleden op een zomeravond op het terras van Café de Spot en fietste naar huis met haar portemonnee in een zak van haar vest. Op de brug over het kanaal ging het mis. Ze dacht haar identiteitsbewijs, rijbewijs, pasjes, kleingeld en foto’s voorgoed kwijt te zijn.

Maar donderdag kreeg ze via Facebook een bericht van magneetvissers uit Doetinchem, die op vakantie zijn in Drenthe. Of het klopte dat Rolink een portemonnee kwijt was? ,,Ik woon nu tegenover de brug waar ik hem verloor, dus ik stond binnen twee minuten voor hun neus. Daar waren die vissers best verbaasd over”, zegt Rolink tegen Hart van Nederland.