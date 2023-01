Prettig weerzien voor Jelmer Jonker met de oude teamgenoten van DOS’46: ‘Ze hebben ons wel even geprikkeld’

met video Jeroen Krabbé trots op school in Hardenberg die 1,5 miljoen knopen voor Holocaust-herdenking inzamelt: ‘Helden’

Tien vermoorde kinderen. Of honderd, of misschien duizend. Aantallen die voor te stellen zijn. Maar 1,5 miljoen? Ondenkbaar, maar Jeroen Krabbé en leerlingen van De Nieuwe Veste in Hardenberg doen een poging het gigantische aantal in de oorlog omgebrachte Joodse kinderen tastbaar te maken. Met knopen. ,,En elke knoop is het waard om verzameld te worden.”

27 januari