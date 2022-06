Prijs busvervoer in Groningen en Drenthe mogelijk omhoog

Het OV-bureau Groningen Drenthe - dat verantwoordelijk is voor het busvervoer in de provincies Groningen en Drenthe - verwacht voor de komende vier jaar een tekort van zo’n 33 miljoen euro. Ongeveer 12 miljoen kan het bedrijf zelf opvangen, door een greep te doen uit de reserves

Om de overige 21 miljoen euro te kunnen bekostigen zijn er drie mogelijkheden: buskaartjes duurder maken, snijden in het aantal busritten of de provincies Groningen, Drenthe en de gemeente Groningen moeten extra betalen. Deze drie overheidsinstanties voorzien namelijk in de helft van de inkomsten van het OV-bureau, de andere helft komt van de tickets.